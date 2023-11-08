Пока вы спали: решение США по активам РФ и заседание СБ ООН по "Северным потокам"

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Париж выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева

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Париж намерен выделить еще €200 млн для фонда поддержки Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на министра Вооруженных сил страны Себастьена Лекорню.

По его словам, это позволит украинской армии продолжить закупки французских вооружений.

Выделение средств обеспечит правительство Франции.

Антонов: США критикой по ДОВСЕ хотят переложить на РФ вину за действия Запада

Критика США в отношении России после выхода Москвы из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является попыткой перевалить на РФ ответственность Запада за разрушение архитектуры международной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Он назвал это излюбленной практикой американцев, которым непросто дается осознание того, что в происходящем виноват коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами.

Как отметил дипломат, Москва неоднократно указывала коллегам на необходимость сотрудничества с целью восстановления жизнеспособности договора.

Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных активов России, сообщает ТАСС.

Документ поддержали 40 законодателей, двое проголосовали против. Когда его может рассмотреть Палата представителей полного состава, пока не уточняется.

Законопроект предусматривает «выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ».

СБ ООН проведет закрытое заседание по "Северным потокам"

Совет Безопасности ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва российских «Северных потоков», сообщает ТАСС.

Оно состоится по запросу Москвы.

Встреча пройдет после открытого заседания Совбеза по Украине, которое начнется в 23:00 мск. Оно также состоится по инициативе России в связи с ударами украинской армии по Донецку.

Al Jazeera: в Газе 18 больниц вынуждены были прекратить работу

18 больниц вынужденно прекратили свою работу в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам армии Израиля, сообщает ТАСС.

Из этого числа восемь медицинских учреждений государственные. Ситуация в больницах катастрофическая, особенно в северных районах анклава.