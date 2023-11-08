Главы МИД G7 заявили о единстве по санкционному давлению на Россию

Главы Министерств иностранных дел стран G7 в ходе сессии по Украине, которая прошла в Токио, вновь заявили о своем единстве по оказанию жесткого давления на Россию с помощью санкций и продолжению поддержки Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе японского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что G7 повысят усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению одновременно в государственном и частом секторах; существует необходимость продвигать процесс «мирной формулы» вместе с международными партнерами.

Сессия проходила в течение 80 минут. В ней участвовали главы МИД стран «большой семерки» и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

В ходе мероприятия министры провели обсуждения ситуации на Украине, включая оценку текущего положения дел и перспективы. В начале сессии японский министр Ёко Камикава заявила, что даже в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке, является важными, чтобы страны G7 были едины в своем четком послании международному сообщество о том, что их прочная приверженность поддержке Украины никогда не угаснет.