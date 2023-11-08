Госдеп счел неуместным сравнивать ситуацию в секторе Газа с геноцидом в других местах

Американская администрация считает неуместным сравнение ситуации в секторе Газа со странами, где Вашингтон объявил о геноциде, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя.

По его словам, власти страны признают этот термин неподходящим для палестино-израильского конфликта. Так чиновник ответил на вопрос о том, на основании каких доводов власти Соединенных Штатов принимают решение о геноциде в той или иной стране и являются ли такие действия американской администрации политической риторикой.

Патель заявил, что существует «строгий процесс оценки того, считается ли что-то геноцидом или нет, и это справедливо для любой страны, где может рассматриваться такая ситуация».

«Это не тот термин, который мы использовали для оценки и применительно к нынешнему конфликту [на Ближнем Востоке]», — сказал он.

Дипломат указал, что палестинское радикальное движение ХАМАС несет ответственность за развязывание войны. Он назвал неуместным сравнение ситуации в секторе Газа с «геноцидами», о которых Вашингтон объявлял в других странах, так как «эти обстоятельства совершенно и абсолютно не похожи».

Пател добавил, что США пристально следят за вопросами обеспечения безопасности мирных жителей сектора Газа и за дополнительными мерами, которые в связи с этим должен принимать Израиль.