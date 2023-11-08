Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает Бразилии.

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Заседание запланировано на среду, 8 ноября. Отмечается, что консультации Совбеза ООН запросила Россия. Кроме того, Москва запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку.