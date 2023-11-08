В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Киеву активов России

В США комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал проект закона о передаче Киеву активов России, сообщает РИА Новости.

Согласно итогам голосования, комитет одобрил документ с результатом 40 голосов «за». Два законодателя высказались против. Как следует из законопроекта, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Центробанка России или других иностранных активов Москвы.

Решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, сможет принимать американский лидер. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины». Средства в этом фонде, согласно инициативе, доступны государственному секретарю с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку украинских граждан и другие цели.