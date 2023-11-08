В ЮАР предложили план урегулирования конфликта в Палестине

Инициативу представила министр иностранных дел страны Наледи Пандор во время выступления в парламенте страны. По ее словам, необходимо призвать «конкретным действиям, чтобы положить конец страданиям». Глава МИД высказалась за «немедленное всеобъемлющее прекращение огня», открытие гуманитарных коридоров, чтобы помощь достигла всех нуждающихся.

Также дипломат заявила о необходимости проявления сдержанности сторонами конфликта и освобождения всех гражданских пленных. Пандор считает, что на Ближнем Востоке должна быть создана безъядерная зона, а Палестина и Израиль должны возобновить диалог. Кроме того, силы быстрого реагирования ООН должны быть размещены в Палестине для мониторинга выполнения режима прекращения огня и защиты гражданского населения.