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Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боевых действиях

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой об остановке боевых действий на три дня. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боевых действиях
© globallookpress.com

Источник отметил, что Байден объяснил свою просьбу тем, что во время приостановки боевых действий можно будет согласовать с палестинским движением ХАМАС действия по освобождению заложников.

Автор статьи пояснил, что в настоящее время США при посредничестве Катара ведут переговоры с лидерами движения. В рамках инициативы предполагается освобождение 10-15 пленников и составление списка оставшихся заложников.

По мнению экспертов, в тоннелях ХАМАС содержатся до 240 заложников. Среди них есть граждане европейских и азиатских государств, а также США.

ХАМАС готов освободить мирных граждан, но настаивает на гуманитарной паузе в диапазоне от 3 до 5 дней. Тель-Авив категорически не соглашается на предложения лидеров движения и требует, чтобы все пленники были освобождены без каких-либо условий.

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