Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боевых действиях

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой об остановке боевых действий на три дня. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Источник отметил, что Байден объяснил свою просьбу тем, что во время приостановки боевых действий можно будет согласовать с палестинским движением ХАМАС действия по освобождению заложников.

Автор статьи пояснил, что в настоящее время США при посредничестве Катара ведут переговоры с лидерами движения. В рамках инициативы предполагается освобождение 10-15 пленников и составление списка оставшихся заложников.

По мнению экспертов, в тоннелях ХАМАС содержатся до 240 заложников. Среди них есть граждане европейских и азиатских государств, а также США.