Лидеры ХАМАС прибыли в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Лидеры ХАМАС прибыли в Турцию на переговоры с президентом Эрдоганом
Согласно сведениям агентства Maan, лидеры палестинской группировки ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией, возглавляющим политбюро движения, прибыли в Турцию, где у них запланированы переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В материалах агентства этот визит связывает с недавней поездкой делегации ХАМАС в Иран, где состоялась встреча аятоллы Али Хаменеи с Ханией. Сообщается, что во время переговоров в Тегеране стороны обсуждали вопросы, связанные с обеспечением безопасности и политическими последствиями из-за действий Тель-Авива в Газе.
Ранее военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило о нанесении ракетного удара по израильской столице в качестве ответа на военную операцию ЦАХАЛ в анклаве.