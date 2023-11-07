Лидеры ХАМАС прибыли в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Согласно сведениям агентства Maan , лидеры палестинской группировки ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией , возглавляющим политбюро движения, прибыли в Турцию, где у них запланированы переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом .

В материалах агентства этот визит связывает с недавней поездкой делегации ХАМАС в Иран, где состоялась встреча аятоллы Али Хаменеи с Ханией. Сообщается, что во время переговоров в Тегеране стороны обсуждали вопросы, связанные с обеспечением безопасности и политическими последствиями из-за действий Тель-Авива в Газе.