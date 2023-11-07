Си Цзиньпин намерен поужинать с бизнесменами США на АТЭС
Председатель Китая Си Цзиньпин намерен принять участие в ужине с ведущими бизнесменами США в рамках своего визита в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в ужине также должны принять участие сотни людей, в том числе гендиректора крупных американских компаний.
Отмечается, что главной целью Си Цзиньпина во время визита в Сан-Франциско станет диалог с иностранными инвесторами с целью «успокоить их» насчет ведения бизнеса в КНР на фоне растущей «геополитической напряженности, замедления экономики и задержаний сотрудников».
Саммит АТЭС пройдет в США 11-17 ноября. В Пекине участие Си Цзиньпина в нем пока анонсировали лишь неофициально.
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