Госдеп оценил решения Зеленского по выборам

«Мы все видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей, которые неприемлемы во время конфликта. Тем более, когда армия и все наши силы обороны живут болью, эмоциями, потерями и достижениями для Украины. Все мы понимаем, что сейчас, когда есть множество вызовов — совершенно безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов», — заявил он.