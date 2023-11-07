Госдеп оценил решения Зеленского по выборам

В США одобрили слова Зеленского о выборах на Украине
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что Госдепартамент одобряет слова Владимира Зеленского о несвоевременности президентских выборов на Украине.
По словам Патела, заявление Зеленского не противоречит закону Украины.
«Это решение соответствует конституции Украины. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить еще что-нибудь на этот счет», — заявил Пател во время брифинга.
Таким образом представитель Госдепа прокомментировал слова Зеленского о том, что в данный момент «не время» для президентских выборов на Украине.
«Мы все видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей, которые неприемлемы во время конфликта. Тем более, когда армия и все наши силы обороны живут болью, эмоциями, потерями и достижениями для Украины. Все мы понимаем, что сейчас, когда есть множество вызовов — совершенно безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов», — заявил он.