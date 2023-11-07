В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
Законопроект о выделении помощи Израилю, не предусматривающий выделения средств на поддержку Украины, был заблокирован в Сенате (верхней палате Конгресса) США. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, палата представителей, контролируемая Республиканской партией, разработала законопроект о выделении Тель-Авиву $14,3 млрд и на прошлой неделе приняла его.
«Время дорого, и крайне важно, чтобы Сенат не откладывал направление этой важнейшей помощи Израилю еще на один день», — отметил сенатор-республиканец Роджер Маршалл при передаче проекта в верхнюю палату.
Демократы, составляющие большинство в Сенате, несмотря на все призывы республиканцев, заблокировали проект, пояснил автор статьи.
Представители этой партии настаивают на том, что должны быть выделены деньги на помощь Киеву, а также на противодействие Китаю. Они требуют, чтобы в общей сложности на внешнеполитические задачи были выделены $106 млрд.
Обозреватель уточнил, что эту сумму, по расчетам демократов, следовало разделить следующим образом: Киеву — $61,4 млрд, Тель-Авиву — те же $14,3 млрд, $4 млрд — на противодействие КНР. Оставшиеся денежные средства предлагалось потратить на гуманитарные цели на Ближнем Востоке и защиту границ США.