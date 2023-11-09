В США усомнились в проведении украинского «саммита мира» до конца года

Саммит по вопросу урегулирования украинского конфликта, который Киев надеялся организовать до конца 2023 года, может не состояться из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, сославшись на западных дипломатов.

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По данным издания, из-за эскалации палестино-израильского кризиса между США и рядом других государств возникли разногласия. В первую очередь речь идет об арабских странах и некоторых государствах Запада.

Более того, авторы публикации указали на напряженные отношения Вашингтона с развивающимися мировыми державами. Как подчеркивается в статье, по итогам саммита Украина «надеялась привлечь эти страны на свою сторону».

Журналисты не исключили, что украинский саммит вовсе не состоится до конца текущего года. Как указали источники издания, в последнее время данная инициатива начала «терять обороты».

«Стремление Украины провести саммит высокого уровня, направленный на усиление международной поддержки ее борьбы против России, ослабевает из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке», — говорится в материале.