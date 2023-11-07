Госдеп оценил решения Зеленского по выборам

"Мое понимание заключается в том, что это соответствует их конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя на регулярном брифинге для журналистов высказывания Зеленского о том, что "сейчас выборы не ко времени".