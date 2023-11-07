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Госдеп считает, что шаги Зеленского по выборам соответствуют Конституции Украины

Американская администрация утверждает, что решения президента Украины Владимира Зеленского относительно выборов соответствуют основному закону этой страны.

Госдеп оценил решения Зеленского по выборам
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"Мое понимание заключается в том, что это соответствует их конституции. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить что бы то ни было еще на этот счет", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя на регулярном брифинге для журналистов высказывания Зеленского о том, что "сейчас выборы не ко времени".