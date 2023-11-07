В Минобороны Латвии заявили, что Россия нарушила воздушное пространство страны

Минобороны Латвии обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщает издание LSM со ссылкой на латвийское военное ведомство.

Согласно сообщению Минобороны Латвии, военно-воздушные силы страны ещё вчера зафиксировали нарушение воздушного пространства на латвийско-российской границе. В ведомстве подчеркнули, что российский самолёт совершил незаконное пересечение границы, после чего вернулся обратно на территорию России.

Источник отмечает, что информация об инциденте была отправлена в НАТО. Помимо этого, временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков был вызван в МИД Латвии.