В Минобороны Латвии заявили, что Россия нарушила воздушное пространство страны
Минобороны Латвии обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщает издание LSM со ссылкой на латвийское военное ведомство.
Согласно сообщению Минобороны Латвии, военно-воздушные силы страны ещё вчера зафиксировали нарушение воздушного пространства на латвийско-российской границе. В ведомстве подчеркнули, что российский самолёт совершил незаконное пересечение границы, после чего вернулся обратно на территорию России.
Источник отмечает, что информация об инциденте была отправлена в НАТО. Помимо этого, временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков был вызван в МИД Латвии.
Ранее российский МиГ-31 подняли в воздух из-за приближения к российской границе самолета ВВС Норвегии.
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