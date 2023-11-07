В Евросоюзе опасаются последствий передачи российских активов Киеву

Желание Евросоюза передать замороженные активы России для восстановления Украины вызвало беспокойство несколько стран альянса. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро высказал опасения по поводу негативного влияния такой инициативы на международную финансовую систему. По его словам, сейчас страны «Большой семёрки» и Еврокомиссия заняты поиском структурного решения, которое позволило бы избежать дестабилизации европейской экономики. При этом де Кро также добавил, что на данный момент у Евросоюза нет достаточной правовой основы, чтобы обойти риск тяжёлых последствий от передачи российских активов.

«Вам необходима правовая основа, и ясно, что Бельгия не может обеспечить эту правовую основу самостоятельно», — заявил он.

Помимо этого, власти Бельгии и Люксембурга потребовали гарантий того, что в будущим они не понесут никаких финансовых и юридических рисков за передачу российских активов Украине. В свою очередь, несколько стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Бельгию, отмечают потенциально негативное влияние передачи активов России на позиции евро как резервной валюты.