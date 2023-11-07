В Евросоюзе опасаются последствий передачи российских активов Киеву
Желание Евросоюза передать замороженные активы России для восстановления Украины вызвало беспокойство несколько стран альянса. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро высказал опасения по поводу негативного влияния такой инициативы на международную финансовую систему. По его словам, сейчас страны «Большой семёрки» и Еврокомиссия заняты поиском структурного решения, которое позволило бы избежать дестабилизации европейской экономики. При этом де Кро также добавил, что на данный момент у Евросоюза нет достаточной правовой основы, чтобы обойти риск тяжёлых последствий от передачи российских активов.
«Вам необходима правовая основа, и ясно, что Бельгия не может обеспечить эту правовую основу самостоятельно», — заявил он.
Помимо этого, власти Бельгии и Люксембурга потребовали гарантий того, что в будущим они не понесут никаких финансовых и юридических рисков за передачу российских активов Украине. В свою очередь, несколько стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Бельгию, отмечают потенциально негативное влияние передачи активов России на позиции евро как резервной валюты.
Ранее Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва зеркально ответит странам Запада, если те решат использовать замороженные российские активы.