В ООН прокомментировали заявление Нетаньяху об ответственности за сектор Газа

"В том интервью было сказано много, но наша позиция остается прежней: мы хотим завершения этой операции, мы хотим гуманитарного прекращения огня, - сказал он. - В долгосрочной перспективе мы видим решение в создании двух государств. Разумеется, повсюду сейчас обсуждают то, как будут развиваться события на следующий день [после завершения конфликта], то есть в среднесрочной перспективе. Это все, что я пока могу сказать", - ответил Дюжаррик.