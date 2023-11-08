Анонсирована первая за год личная встреча Байдена и Си Цзиньпина

Sankei News: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в Сан-Франциско 15 ноября
США и Китай достигли окончательной договорённости о встрече лидеров двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Сан-Франциско, переговоры запланированы на 15 ноября, сообщает японская газета The Sankei News со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединённых Штатах.
«Это будет первая личная встреча лидеров США и Китая за год», — пишет газета.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.
В Белом доме утверждали, что Байден с нетерпением ждёт встречи с Си Цзиньпином.