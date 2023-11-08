Анонсирована первая за год личная встреча Байдена и Си Цзиньпина

США и Китай достигли окончательной договорённости о встрече лидеров двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Сан-Франциско, переговоры запланированы на 15 ноября, сообщает японская газета The Sankei News со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединённых Штатах.