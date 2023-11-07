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Администрация президента Палестины опровергла информацию об атаке на Аббаса

В Администрации президента Палестины Махмуда Аббаса опровергли новости о том, что кортеж палестинского лидера был обстрелян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации Аббаса.

Администрация президента Палестины опровергла информацию об атаке на Аббаса
© globallookpress.com

«Нет, это неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было», — рассказал собеседник издания.

Он также уточнил, что появившееся в социальных сетях видео с, как утверждается, атакой на кортеж Аббаса на самом деле было снято во время столкновения в лагере для беженцев Джалазун. По словам источника, на этих кадрах можно увидеть стычку между службами безопасности и разыскиваемым преступником.

«Президент Палестины Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле», — подчеркнул источник.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении на кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса.

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