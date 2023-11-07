Администрация президента Палестины опровергла информацию об атаке на Аббаса

В Администрации президента Палестины Махмуда Аббаса опровергли новости о том, что кортеж палестинского лидера был обстрелян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации Аббаса.

Он также уточнил, что появившееся в социальных сетях видео с, как утверждается, атакой на кортеж Аббаса на самом деле было снято во время столкновения в лагере для беженцев Джалазун. По словам источника, на этих кадрах можно увидеть стычку между службами безопасности и разыскиваемым преступником.