Глава МО Израиля выступил за продолжение боевых действий в Газе

"Давление на нас все возрастает. Я знаю, что нам нужно будет принимать некоторые сложные решения на уровне руководства. Я думаю, что мы не можем остановить боевые действия, пока не выполним задачи. Эта война была нам навязана, пути назад нет, паузы невозможны, только движение вперед, пока мы не добьемся победы над ХАМАС и не вернем заложников домой", - сказал он на пресс-конференции.