Вид Блинкена в Ираке посчитали позорным

Вид госсекретаря США Энтони Блинкена в бронежилете в Ираке — позор, посчитал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в соцсети Х.

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«Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор», — заявил он.

По его мнению, госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться подобной угрозе в любой точке мира.