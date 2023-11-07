Названы авторы плана атаки ХАМАС на Израиль
Руководство палестинского движения ХАМАС держало в тайне подготовку операции против Израиля. Бойцам сообщили о начале боевых действий в день нападения, 7 октября, пишет обозреватель Джейсон Берк в статье для The Guardian.
Берк пояснил, что подготовил материал на основе бесед с израильскими военными. Кроме того, он тщательно изучил публикации ХАМАС и ЦАХАЛ в соцсетях.
По предварительным данным, план операции подготовили один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар и руководитель «Бригад аль-Кассамы» (военного крыла движения) Мухаммед ад-Дейф.
Подробности атаки не сообщались ни политическому руководству движения, проживающему за рубежом, ни иранским спонсорам.
Автор статьи пояснил, что командиры в 4-5 утра в день нападения проинструктировали боевиков, снабдили их оружием. Кроме того, бойцам были выданы карты с оперативной обстановкой.
Каждая группировка, участвующая в операции, получила конкретную цель, подчеркнул обозреватель. Боевикам поручалось взять контроль над участками трассы, захватить военные объекты, населенные пункты.