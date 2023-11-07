Названы авторы плана атаки ХАМАС на Израиль

Руководство палестинского движения ХАМАС держало в тайне подготовку операции против Израиля. Бойцам сообщили о начале боевых действий в день нападения, 7 октября, пишет обозреватель Джейсон Берк в статье для The Guardian.

Берк пояснил, что подготовил материал на основе бесед с израильскими военными. Кроме того, он тщательно изучил публикации ХАМАС и ЦАХАЛ в соцсетях.

По предварительным данным, план операции подготовили один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар и руководитель «Бригад аль-Кассамы» (военного крыла движения) Мухаммед ад-Дейф.

Подробности атаки не сообщались ни политическому руководству движения, проживающему за рубежом, ни иранским спонсорам.

Автор статьи пояснил, что командиры в 4-5 утра в день нападения проинструктировали боевиков, снабдили их оружием. Кроме того, бойцам были выданы карты с оперативной обстановкой.