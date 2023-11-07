США озвучили свою роль в мирных переговорах России и Украины

«Решение о тех или иных переговорах должна принимать Украина. В этом вопросе ничего не должно происходить без ее участия. Нам не известно о каких-либо дискуссиях относительно переговоров за рамками формулы мира», — сообщил Пател журналистам на регулярном брифинге.