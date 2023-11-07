Демократов обеспокоил ход предвыборной кампании Байдена

Несколько представителей Демократической партии обеспокоены ходом предвыборной кампании своего однопартийца Джо Байдена, претендующего на переизбрание президентом США на выборах 2024 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В частности, демократы обращают внимание на то, что в предвыборных роликах кампании Байдена уделяется недостаточно внимания сравнению его с предшественником - республиканцем Дональдом Трампом, который также выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах. Как пишет издание, в команде Байдена рассчитывали, что критика в адрес Трампа будет звучать преимущественно от других претендентов на выдвижение кандидатом на выборах из рядов Республиканской партии, однако "эта ставка пока не сыграла".

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Кроме того, отмечает Politico, обеспокоенность демократов, в том числе спонсоров предвыборной кампании Байдена, связана с тем, что команде действующего американского лидера не удается представить в выгодном свете достижения главы американской администрации в экономической сфере. По оценкам одного из доноров Демократической партии, слова которого приводит газета, руководство предвыборной кампании Байдена "ошиблось в расчетах относительного того, что рейтинг демократа вырастет, когда избиратели узнают о результатах политики" действующей администрации на этом направлении.

Вместе с тем в Демократической партии недовольны тем, что руководство предвыборной кампании Байдена привлекает к его поддержке недостаточное число сторонних экономистов и предпринимателей. Газета The Washington Post отмечает в свою очередь, что намечается снижение поддержки Байдена со стороны темнокожего населения США. Как указывает Politico, обеспокоенность ходом кампании Байдена выросла на текущей неделе после публикации результатов нескольких опросов общественного мнения, которые свидетельствуют о том, что Трамп лидирует в нескольких штатах, результаты волеизъявления в которых будут иметь ключевое значение для исхода президентских выборов.

Ранее The New York Times сообщила, что по результатам опроса, проведенного газетой с Сиенским колледжем, Трамп обладает большей поддержкой избирателей, чем Байден, в пяти из шести штатов, лояльность которых будет крайне важна для победы на президентских выборах в 2024 году. По ее данным, Байден уступает Трампу от 4 до 10 п.п. в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, опережая бывшего американского лидера на 2 п.п. лишь в Висконсине.