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На кортеж Махмуда Аббаса совершено нападение

Неизвестные совершили нападение на конвой главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Видео опубликовало турецкое издание Türkiye Newspaper.

На кортеж Махмуда Аббаса совершено нападение
© globallookpress.com

На кадрах, опубликованных изданием, идет перестрелка. На переднем плане на земле лежит человек, получивший сильное ранение, либо погибший.

По данным газеты, ответственность за нападение взяла на себя группировка, известная как «Дети Абу Джандаля».

Журналисты пояснили, что ранее представители группировки потребовали от Аббаса предпринять активные действия для разрешения ситуации в Газе.

Аббас заявил о готовности Палестины взять Газу под свой контроль

На выполнение требований члены группировки дали предоставили 24 часа.

Информации о том, пострадал ли глава Палестины, пока нет.

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