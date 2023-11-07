Уволенный за русский язык таксист из Киева высказался о произошедшем

Уволенный за русский язык в Киеве таксист высказался об инциденте, заявив, что его возмутило поведение пассажирок, которые требовали от него говорить только на украинском. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Таксист заявил, что пассажирки «передергивали и лезли на рожон из-за языка», поэтому он сразу же выключил двигатель и не стал двигаться с места.

«Говорю: "Вы неадекватные, больные". Я их высадил», — сказал он, отметив, что не видел, когда его начали снимать.

Также таксист указал, что ранее у него уже были две подобные ситуации. При этом он подчеркнул, что его работа заключается в безопасной перевозке пассажиров, а не «разговоре по душам». Таксист заверил, что умеет разговаривать на украинском, но он «с юга» и не его вина, что «32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал и всех учили так».