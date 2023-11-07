В ХАМАС нашли среди заложников двух россиянок

Члены палестинского радикального движения ХАМАС обнаружили в числе удерживаемых в секторе Газа заложников двух россиянок, однако пока не могут их освободить из-за продолжающихся обстрелов, сообщил вещательной корпорации BBC член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Парламентская газета

По словам Абу Марзука, у ХАМАС нет единого списка заложников, так как они находятся в руках "разных групп". ТАСС