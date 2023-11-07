Asia Times: Зеленский воюет со своими военачальниками

Владимир Зеленский развязал войну против военачальников ВСУ. Об этом сообщает Asia Times.

«Владимир Зеленский воюет со своими генералами. Он предостерег главу ВСУ Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил The Economist, что прорыва, скорее всего, не будет», — говорится в тексте.

В Asia Times также напомнили, что ранее о расколе между Зеленским и военачальниками писала The New York Times. В частности, он наблюдается в действиях ВСУ.

«Зеленский настаивает на победе Украины в конфликте», но систематически проигрывает по всем выбранным им направлениям, в том числе в Бахмуте и Авдеевке. И все эти операции проходили вопреки возражениям украинских генералов, указывают в издании.

«Зеленский, вероятно, потерял поддержку среди своих высших генералов, но достаточно ли этого, чтобы вызвать изменения в руководстве Украины? Трудно ответить на этот вопрос. Многое зависит от результатов на поле боя», — добавляется в тексте.