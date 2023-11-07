$93.04-0.1499.01+0.01

Asia Times: Зеленский воюет со своими военачальниками

Владимир Зеленский развязал войну против военачальников ВСУ. Об этом сообщает Asia Times.

Asia Times: Зеленский воюет со своими военачальниками
© globallookpress.com

«Владимир Зеленский воюет со своими генералами. Он предостерег главу ВСУ Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил The Economist, что прорыва, скорее всего, не будет», — говорится в тексте.

В Asia Times также напомнили, что ранее о расколе между Зеленским и военачальниками писала The New York Times. В частности, он наблюдается в действиях ВСУ.

«Зеленский настаивает на победе Украины в конфликте», но систематически проигрывает по всем выбранным им направлениям, в том числе в Бахмуте и Авдеевке. И все эти операции проходили вопреки возражениям украинских генералов, указывают в издании.

«Зеленский, вероятно, потерял поддержку среди своих высших генералов, но достаточно ли этого, чтобы вызвать изменения в руководстве Украины? Трудно ответить на этот вопрос. Многое зависит от результатов на поле боя», — добавляется в тексте.

При этом в Asia Times считают, что несмотря на эти разногласия реальную опасность для Зеленского представляет внутренняя разведка страны, которую возглавляет Кирилл Буданов. По мнению издания, его объединение с военачальниками «может либо заставить Зеленского согласиться на переговоры с Россией, либо привести к его замене».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости