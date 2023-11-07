Премьер Португалии решил подать в отставку

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отправился в Беленский дворец — официальную резиденцию португальского президента, передает SIC. По информации телеканала, он собирается направить главе государства Марселу Ребелу де Соуза прошение о своей отставке.

Как отмечает SIC, Кошта принял решение об уходе со своего поста на фоне обысков в его доме и аресте его соратников в рамках расследования предполагаемой коррупции. Телеканал добавляет, что премьер объявит о своем решении официально после встречи с президентом.