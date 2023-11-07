В сенате США потребовали закрыть границу в обмен на помощь Киеву

Республиканцы в сенате (верхняя палата конгресса) США потребовали от президента США Джо Байдена «закрыть» южную границу страны в обмен на поддержку законопроекта о выделении $106 млрд на военную помощь Украине и Израилю. Газета.Ru

Уточняется, что среди требований группы сенаторов отказ от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США. Предполагается, что это начальная ставка в переговорах с коллегами-демократами и Белым домом, который дал понять, что готов к изменению иммиграционной политики. Вечерняя Москва