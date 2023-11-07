В Латвии придумали новые ограничения для России

«В шести из четырнадцати исследованных образцов уровень антител в крови животных оказался недостаточен для защиты от бешенства. Во всех случаях это были собаки из Беларуси и России с ветеринарными сертификатами, выданными в Беларуси, и паспортами, выданными в России. Заказчиками этих собак указаны люди из разных стран ЕС, а также германские приюты для животных», — говорится в материале.