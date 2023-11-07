Гутерриш обеспокоен ростом антисемитизма и исламофобии в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о своей обеспокоенности ростом антисемитизма и исламофобии по всему миру. Картины страданий на Ближнем Востоке «разрывают сердце и душу», добавил он. Он призвал прекратить эти провокации и проявления ненависти. Свое мнение генсек ООН выразил в соцсети Х (ранее Twitter).

© tvzvezda.ru

«Но ненавистническая риторика и провокационные действия должны прекратиться. Мы должны найти способ сохранить нашу общую человечность», - написал Гутерриш.

Первого ноября МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали многомиллионные акции против Израиля по всему миру, несмотря на заявления о союзничестве с этим государством. Офиицальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что прежде антиизраильские демонстрации носили локальный характер. В настоящее время масштаб пропалестинских протестов достиг беспрецедентного уровня.