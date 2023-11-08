Глава ОП Украины прокомментировал сообщения о расколе между Зеленским и Залужным

"Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве [Украины] сегодня есть какие-то другие позиции", - сказал Ермак в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос, существует ли раскол между Зеленским и Залужным. Отрывки из интервью опубликованы на странице телеведущей Наталии Мосейчук в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).