Власти Германии приняли ряд жестких мер в отношении мигрантов

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился на "историческое" ужесточение миграционной политики. Этот шаг был предпринят через несколько часов после того, как Италия обнародовала план строительства центров приема беженцев в Албании для тех, кто прибывает по морю. Это решение ранее подверглось резкой критике в Брюсселе и Берлине.

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Соглашение по миграционной политике было достигнуто в результате крайне напряженных и длительных переговоров между Шольцем и главами 15 немецких земель, отмечает Guardian. Принятые меры касаются нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Германии. Канцлер ФРГ заявил, что эти меры помогут ускорить процедуры предоставления убежища, ограничить социальные льготы для мигрантов и предоставить больше федерального финансирования местным сообществам. Шольц заявил, что эти решения стали "историческим моментом" для страны, даже несмотря на то, что члены партии "Зеленые", входящие в коалиционное правительство, заявили, что сокращение социальных пособий равносильно тому, чтобы позволить просителям убежища жить в бедности.

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Совершеннолетним соискателям убежища нужно будет прожить 36 месяцев, а не 18, как раньше. В этом случае они смогут получить стандартное социальное пособие в 502 евро в месяц и полноценную медицинскую страховку. В первые 36 месяцев они будут получать по 410 евро с возможностью лечить лишь острые заболевания. Деньги им будут выдаваться не наличными, а перечисляться на специальную карту, с помощью которой можно будет оплатить продукты и предметы первой необходимости. Беженцы уже не смогут переводить средства себе на родину.

Главы некоторых земель предлагали при этом более жесткие меры: выдворение мигрантов в страны, не входящие в ЕС, снижение пособия для беженцев, депортационные центры при аэропортах, расширение списка так называемых безопасных стран, проводить процедуру рассмотрения убежища за пределами Евросоюза. Федеральное правительство и правительства земель согласились с тем, что мигранты, имеющие перспективу остаться, должны быстрее выходить на рынок труда. Это не только облегчит бремя государства всеобщего благосостояния, но и поможет интеграции. И, возможно, наконец-то удастся сделать административные процессы более цифровыми и, следовательно, более быстрыми, отмечает немецкое издание Tagesschau.

"Это просто усилит социальную напряженность и еще больше затруднит интеграцию", - сказал Die Zeit Джулиан Пальке, эксперт по миграции от партии зеленых. Миграция снова стала взрывоопасной политической проблемой для лидеров Германии, при этом правительство ощущает давление со стороны своих собственных рядов и со стороны оппозиции, требующей ограничить количество людей, прибывающих, в основном из Сирии, Афганистана и Турции. Согласно официальной статистике, в период с января по сентябрь этого года количество заявлений о предоставлении убежища выросло примерно на 73 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до более чем 250 тысяч человек. Эта статистика ведется отдельно от более чем миллиона украинцев, прибывших с конца февраля 2022 году, которым не нужно подавать заявление о предоставлении убежища.

В понедельник премьер-министр Италии Джорджия Мелони обнародовала отдельное миграционное соглашение, которое предполагает строительство в Албании центров приема для тысяч людей, прибывающих по морю. В интервью во вторник газете Il Messaggero, Мелони заявила, что эти планы могут послужить "моделью сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в блок". Но Международный комитет спасения назвал соглашение Рима с Тираной "еще одним ударом" по солидарности ЕС. Ее старший директор по пропаганде в Европе назвал это "бесчеловечным" и заявил, что "каждый имеет фундаментальное право подать заявление о предоставлении убежища - независимо от того, откуда он или как он прибыл". "Отказ в доступе на территорию Италии, экстерриториальное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, применение ускоренных пограничных процедур и задержание людей в третьей стране представляют собой новую атаку на право на убежище", - отмечается в заявлении.