Глава офиса Зеленского Ермак встретился с сыном Джорджа Сороса Александром

По словам Ермака, они обсуждали восстановление украинской экономики и строительство инфраструктурных проектов. Также стороны касались реализации инвестиционных проектов.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украине на боевое дежурство встали дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставленные союзниками. Скорее всего, их предоставила Украине Литва.