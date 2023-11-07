В Польше заявили, что Залужный признал невозможность вернуть Крым

Украина поставила нереализуемые цели и не сможет вернуть Крым, это подтверждает интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в интервью Wirtualna Polska.

По его словам, киевские власти говорят, что "они выигрывают, вернут Крым и восстановят границы, существовавшие до 2014 года". Однако Залужный в интервью назвал такой сценарий нереализуемым.

Генерал отметил, что в Киеве были слишком большие амбиции, в том числе из-за поставок западной техники. Но сейчас даже Залужный признал, что их цели были недостижимыми. Древняк считает, что властям Украины будет трудно донести это до своих граждан.

Также, по его мнению, статья главкома ВСУ могла быть сигналом о помощи, но возможности союзников уже не так велики. Польский генерал полагает, что Запад будет "закручивать кран поддержки Украины" и пытаться посадить стороны конфликта за стол переговоров.