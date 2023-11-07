Фонд из Нидерландов открестился от принца с нацистским прошлым

Нидерландский Фонд культуры принца Бернарда объявил о смене названия — теперь организация будет называться просто Фонд культуры. Об этом фонд сообщил в соцсети X (экс-Twitter).

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В сообщении отмечается, что с 7 ноября фонд продолжит свою деятельность «с уважением и признательностью к прошлому под названием, которое соответствует тому, чем фонд является сегодня».

Принца Бернард был супругом королевы Нидерландов Юлианы, правившей с 1948-го по 1980 год.

В октябре 2023-го историк Флип Мааршалкервирд, бывший директор нидерландских королевских архивов, сообщил, что он обнаружил оригинал членской карточки, подтверждающей членство принца Бернарда в нацистской партии Германии.

Об этом факте биографии Бернарда историки писали еще в 1996 году со ссылкой на информацию из американских архивов. Они нашли копию удостоверения личности принца, выданного нацистской партией до его брака с будущей королевой Юлианой (они поженились в начале 1937-го). Нацистская партия существовала с 1920 года, Гитлер стал ее лидером в 1921-м.