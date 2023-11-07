На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
Получила повреждения газовая инфраструктура в Сумской и Днепропетровской областях, часть абонентов отключена. Об этом со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины пишет РИА Новости.
В ведомстве отметили, что к повреждениям привели «вражеские артобстрелы».
«Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению», — пояснили в министерстве.
Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.
17 июля 2023 года произошел новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.