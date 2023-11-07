На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

Получила повреждения газовая инфраструктура в Сумской и Днепропетровской областях, часть абонентов отключена. Об этом со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины пишет РИА Новости.

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В ведомстве отметили, что к повреждениям привели «вражеские артобстрелы».

«Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению», — пояснили в министерстве.

Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.