Немецкая газета рассказала о виллах и лимузинах лидеров ХАМАС

Сектор Газа на протяжении десятилетий воспринимается во всем мире как символ страданий и бедности палестинцев, но лидеры движения ХАМАС, контролирующего Газу, живут на виллах и владеют частными самолетами, рассказал немецкий таблоид Bild.

© Unsplash

Издание утверждает, что в движении ХАМАС насчитывается несколько сотен миллионеров. Эти люди «живут на роскошных виллах с золотом, лепниной, мрамором и бассейнами, хвастаются своими лимузинами Mercedes в TikTok и показывают себя за обильными столами в шикарных ресторанах», пишет Bild. Издание опубликовало несколько снимков: на одном из них, как утверждается, запечатлена вилла в центре сектора Газа, на другом — частный самолет, якобы принадлежащий одному из лидеров ХАМАС Исмаилу Хании.

Bild пишет, что с 2019 года Хания «управляет судьбами палестинцев из роскошных отелей Турции и Катара». Газета отмечает, что состояние его семьи оценивается в 2,5 миллиарда долларов (источник этих данных Bild не уточняет). Также газета рассказал, что другой лидер ХАМАС — Халед Машаль — нашел убежище в Катаре, откуда теперь занимается недвижимостью и финансовыми операциями для ХАМАС.

Bild процитировало заявление замминистра финансов США Элизабет Розенберг, утверждающей, что лидеры ХАМАС «накопили огромное богатство и ресурсы посредством тайных сделок с недвижимостью, в то время как сектор Газа еще больше дестабилизируется, скатываясь в ужасную нищету».