ХАМАС разрешило покинуть Газу через КПП "Рафах" гражданам восьми стран

Списки допущенных к эвакуации иностранцев палестинцы опубликовали на странице своей пограничной службы в соцсетях. Упомянутых в документе граждан ХАМАС призывает явиться на КПП 7 ноября в семь часов утра по местному времени (8:00 по Москве), чтобы «облегчить процесс переход». Сам пост при этом был размещен ближе к 11:00. Парламентская газета