ХАМАС разрешило покинуть Газу через КПП "Рафах" гражданам восьми стран

Палестинское движение ХАМАС разрешило покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» гражданам Канады, Великобритании, Румынии, Украины, Молдавии, Франции, Германии и Филиппин. ТАСС
Списки допущенных к эвакуации иностранцев палестинцы опубликовали на странице своей пограничной службы в соцсетях. Упомянутых в документе граждан ХАМАС призывает явиться на КПП 7 ноября в семь часов утра по местному времени (8:00 по Москве), чтобы «облегчить процесс переход». Сам пост при этом был размещен ближе к 11:00. Парламентская газета
Ранее Египет остановил эвакуацию иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» после того, как Израиль отказался выпускать из анклава раненых палестинцев. News.ru