На Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях

Газовая инфраструктура была повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины днем 7 ноября. Об этом заявили в министерстве энергетики страны.

«Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов», — пояснили в украинском Минэнерго.

В настоящий момент есть сведения об отключении среди населения, идут работы по восстановлению газовых сетей.

Масштабы перебоев в газовой инфраструктуре в двух украинских областях сейчас не приводятся.

До этого в FT сообщали, что западные компании закачивают газ на Украину после заполнения хранилищ в Европейском союзе.