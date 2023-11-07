Политолог заявил о возможности нового госпереворота на Украине

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По его мнению, Владимир Зеленский уже загнал себя в угол, говоря о том, что Украина должна возвратиться к границам 1991 года. Кроме того, нынешний президент Украины заявляет, что сейчас главная цель Киева — тотальное поражение и развал России. Денисов назвал эту риторику необъективной, хоть она и «подогревала серьезные ожидания» со стороны «радикальной части украинского населения и украинской элиты».

Уже сейчас ближайшие соратники Зеленского понимают, что он не способен воплотить в реальность то, о чем говорит. В связи с этим в возможном свержении украинского лидера нет ничего удивительного, отметил политолог. Денисов предположил, что часть военной и политической элиты может объединиться против Зеленского, что «вполне логично».

«И это может конвертироваться в очередной госпереворот на Украине», — заключил он.