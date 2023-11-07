В ВОЗ не нашли оправдания ударам по больницам в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под зданиями больниц в секторе Газа, но они заполнены пациентами и людьми, которым нужна помощь. Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он отметил, что любые удары по учреждениям здравоохранения и машинам скорой помощи «являются неоправданными и неприемлемыми».

Напомним, что ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа. Он отметил, что это не помешает израильским военным добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он заявил, что израильская армия пойдет в «любое место, где есть террористы».