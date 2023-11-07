В Южной Осетии прокомментировали обстановку на югоосетино-грузинском участке

В комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии исключили тенденцию к эскалации обстановки на границе с Грузией. Как сообщает газета «Известия», в ведомстве подчеркнули, что оперативная обстановка на югоосетино-грузинском участке остается в целом стабильной.

При этом в комитете отметили, что сейчас на окраине приграничного села Кирбали отмечается скопление до 50 гражданских. Каких-либо протестных действий они не предпринимают. Со стороны Грузии ситуация контролируется полицией.

Напомним, что в воскресенье, 6 ноября, в КГБ сообщили, что два неизвестных нарушителя государственной границы в состоянии алкогольного опьянения оказали сопротивление силовикам, применив топор, и пытались скрыться на автомобиле, чуть не наехав на пограничный наряд. В результате был сделан предупредительный выстрел, а после был открыт огонь по машине нарушителей. В результате один из них был тяжело ранен, второй — задержан. Пострадавшего госпитализировали в грузинскую больницу.