В ЕС прокомментировали решение Путина о военном положении

Европейский Союз (ЕС) принял к сведению подписание президентом России Владимиром Путиным закона об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положений. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответе на запрос «Ленты.ру».

При этом он подчеркнул, что Россия остается связанной многими другими международными договорами в области права.

"Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, участником которых она является" - Петер Стано, официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза

Петер Стано также подчеркнул, что ЕС повторяет свой призыв уважать, защищать и выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия не будет уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений.