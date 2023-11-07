Названо число задержанных за акты антисемитизма во Франции

С момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС во Франции задержали более 490 человек за акты антисемитизма. Об этом заявил министр иностранных дел страны и заморских территорий Жеральд Дарманен в интервью французской радиостанции Sud Radio.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что более тысячи антисемитских актов зафиксированы в одной только Франции с 7 октября.

Это число подтвердил и Дарманен. Он уточнил, что в стране число зафиксированных антисемитских актов приближается к 1,1 тыс. действий. Причем за один месяц антисемитских актов произошло в два раза больше, чем за весь 2022 год.

Ситуация на Ближнем Востоке и, как следствие, в мире обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.