В Иране рассказали о пользе от сотрудничества с Россией

«В настоящее время обе страны [Россия и Иран] находятся под жесткими санкциями США и Европы. Сотрудничество в этой области может уменьшить последствия санкций. Прокуроры двух стран могут использовать свое положение для развития отношений», — пояснил Азад на переговорах со своим российским коллегой Игорем Красновым.