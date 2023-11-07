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Генпрокурор Ирана Азад: сотрудничество с Россией уменьшит влияние санкций Запада

Ирано-российское взаимодействие играет в плюс Тегерану, считает генпрокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад, передает ТАСС. По его словам, это помогает двух государствами снизить последствия ограничительных мер, введенных против них западными странами.

В Иране рассказали о пользе от сотрудничества с Россией
© газета.ру

«В настоящее время обе страны [Россия и Иран] находятся под жесткими санкциями США и Европы. Сотрудничество в этой области может уменьшить последствия санкций. Прокуроры двух стран могут использовать свое положение для развития отношений», — пояснил Азад на переговорах со своим российским коллегой Игорем Красновым.

Он добавил, что в настоящее время взаимодействие между Россией и Ираном находится «на достаточно высоком уровне».

Встреча генпрокуроров России и Ирана состоялась на полях встречи генеральных прокуроров стран ШОС в Китае. Форум проходит в городе Сиане. Это уже 21-е заседание генпрокуроров стран-участниц ШОС с момента образования организации в 2001 году.

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