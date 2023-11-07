Главу МИД Японии журналисты «забыли» спросить об Украине
В ходе пресс-конференции главы МИД Японии Ёко Камикавы, которая состоялась в преддверии министерской встречи G7, журналисты не задали ни одного вопроса по поводу Украины, сосредоточившись на палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.
Это произошло, несмотря на то, что глава японского внешнеполитического ведомства в вначале пресс-конференции подчеркнула, что страны «большой семерки» должны продемонстрировать свое единство по поддержке Украины, «направив миру решительное послание».
Однако, перечисляя темы для обсуждения, глава МИД Японии уделила особое внимание палестино-израильскому конфликту, упомянув украинский кризис как «другую важную тему, по которой неоднократно велось обсуждение».
При этом четыре из пяти вопросов, заданных журналистами, так или иначе, касались ситуации в секторе Газа, а еще один был посвящен запланированной на завтра сессии с участием глав МИД стран Центральной Азии.
7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по территории Израиля, зашло в приграничные города и захватило заложников. В ответ на эти действия власти Израиля заявили о переходе страны в состояние войны, а израильские военные начали наносить ракетно-бомбовые удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что наземная операция израильских военных в секторе Газа будет продолжаться до полной победы.
6 ноября генсек ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал Израиль и ХАМАС к прекращению огня. В этот день медслужбы ХАМАС сообщили, что с 7 октября в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, 4100 из них — дети. Кроме того, по данным ОН, за четырехнедельный период войны было убито больше журналистов и сотрудников организации, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия.
Российская специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».