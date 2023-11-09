В Израиле назвали очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС

Предложение США и других государств о трехдневной паузе в войне Израиля против ХАМАС, сыграет в пользу палестинской группировки, считает бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. В интервью MSNBC он отметил, что реализация этой идеи даст боевикам время перегруппироваться.

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"Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль с целью прекращения огня, должна быть только одна точка давления, и это оказать давление на ХАМАС с целью разоружения Газы и освобождения заложников Это очень плохая идея", - заявил Беннет.

Он добавил, что ХАМАС пытается манипулировать Израилем, выдав лишь несколько заложников в случае наступления трехдневной паузы в боевых действиях. Беннет подчеркнул, что Израиль должен победить палестинскую группировку, чтобы исключить возможность повторения атак на свою территорию.

"Представьте, что это нацистский режим, январь 1945 года. Мы должны выиграть войну", - заключил экс-премьер Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.