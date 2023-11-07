Администрация президента Палестины опровергла нападение на его кортеж

По словам источника агентства, распространяемое видео относится к столкновению, произошедшему в лагере для беженцев Джалазун между службами безопасности и разыскиваемым преступником.

Ранее издание Türkiye Newspaper опубликовало запись с возможным моментом перестрелки. На видео запечатлен момент, когда люди в бронежилетах пробегают около дома и хватают автоматы с асфальта. После этого они забегают за автомобиль и начинают стрелять в неизвестных. Утверждается, что при обстреле был тяжело ранен охранник президента.