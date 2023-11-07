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Кива назвал убийство помощника Залужного намеком от Зеленского

Гибель помощника главкома украинских войск Геннадия Частякова стала намеком главкому ВСУ Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Российская газета

Он отметил, что Залужный вскоре полетит в Вашингтон, где у него запланированы встречи, и Зеленскому важно, чтобы он «не болтал лишнего». Lenta.ru

«Плюс есть предположение, что эта командировка будет как благословение Белым Домом главкома на роль следующего руководителя страны вместо Зеленского», — заявил бывший депутат. Свободная пресса

Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного сигналом от Зеленского
© РИА Новости